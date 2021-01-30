مزق الخلفية.. أحمد فتحي يغيب عن بيراميدز 10 أيام

كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز، عن أن أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق، سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب إصابته بمزق فى العضلة الخلفية، خلال مواجهة الأهلى التى جمعتهما يوم الثلاثاء الماضى على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بتعادل الفريقين سلبيًا.

ويخضع "الجوكر" لبرنامج تأهيل مكثف بإشراف الجهاز الطبي لفريق بيراميدز برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، من أجل التعافى فى أسرع وقت والعودة إلى الملاعب.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الإسماعيلى فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الإسماعيلية فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الدراويش بعد التعادل مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الأهلى سلبيًا في نفس الجولة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى أربعة مواجهات، وخسر ثلاثة مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف ، ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في 3 وتعادل في 5 وخسر لقاء وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكهم ثمانية أهداف.