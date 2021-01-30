غضب بالأهلي من ربيعة وعقوبة مالية في انتظاره

سادت حالة من الغضب الشديد داخل الأهلي بسبب التسريبات الخاصة بعدم سفر رامي ربيعه مدافع الفريق الأول لكرة القدم مع بعثة أبناء الرداء الأحمر إلي قطر للمشاركة في مونديال العالم للأندية.

واستقر الجهاز الفني علي توقيع غرامة مالية علي رامي ربيعه بسبب خروج بعض الجلسات التي تمت مع اللاعب إلي وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية.

وكشفت مصادر خاصة أن الجهاز الفني طالب من اللاعب بالبحث عن عرض إعارة في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية خاصة أنه بات خارج الحسابات بسبب التصرفات الأخيرة التي قام بها.

وقالت المصادر ان هناك عقوبة مالية تنتظر اللاعب بسبب رفضه السفر وخروج كواليس جلسات الساعات الأخيرة قبل رحلة قطر لوسائل الإعلام.