أعلن الإعلامي خالد الغندور أن نادى الوداد طالب استعارة نجم نادى الزمالك المغربى أوناجم مع نية البيع .
وكتب الغندور عبر حسابة على فيسبوك " الوداد يطلب استعارة أوناجم مع نية البيع " .
ويذكر أن قال الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك يريد ضم حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مشيرًا إلى أن اللاعب يرغب في ذلك أيضًا.
وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "أمس، صرح فرج عامر رئيس سموحة بأنه قد باع حسام حسن من 10 أيام بـ40 مليوم جنيه، واليوم كتب منشور لم أفهم منه شيئًا، هل اللاعب تم بيعه أم لا؟!".
وتابع: "الزمالك يرغب في ضم حسام حسن بالإضافة إلى أن اللاعب نفسه لديه الرغبة لأن مستواه سيتطور وسط هؤلاء النجوم، مثلما ساعدنا الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في التألق".
وواصل: "لم يتبق سوى يومين على غلق باب الانتقالات، والزمالك يسعى للتعاقد مع مهاجم، وأؤكد أنه مصري، لأنه لن يرحل أي لاعب أجنبي سواء أوناجم الذي غاب عن تدريبات اليوم أيضًا، أو حميد أحداد".facebook
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادى الوداد يطلب استعارة المغربي أوناجم لاعب الزمالك مع نية البيع.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.