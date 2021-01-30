محاضرة طبية لبعثة الأهلي

عقد الدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية بالأهلي، محاضرة مع بعثة الفريق الأحمر بالدوحة بهدف التركيز على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتحدث الدكتور محمد شوقي، المرافق للبعثة، عن الإجراءات الاحترازية المشددة التي يتم تطبيقها داخل الفقاعة الصحية وغير مسموح باختراقها بأي شكل من الأشكال.

وتقطن بعثة الأهلي في الدورين الخامس والسادس في أحد الفنادق التي شيدت العام الماضي بالدوحة، وتم تخصيص مطعم لبناني في الطابق السابع ليكون مكان التنزه للفريق وقضاء الوقت، خاصة أنه غير مسموح بالخروج من هذا النطاق سوي للتدريبات والمباريات فقط.

وكانت البعثة قوصلت مساء أمس، الجمعة، إلى الدوحة عبر طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب وفي استقبالها وفد من اللجنة المنظمة للبطولة بجانب مسئولي السفارة المصرية هناك.

ويخوض الفريق مرانه الأول اليوم في الدوحة استعدادًا لمواجهة الدحيل القطري في دور الــ8 ببطولة كأس العالم للاندية والمقرر لها الخميس المقبل.

وخصصت اللجنة المنظمة ملعبًا منفصلًا للقلعة الحمراء هو الاستاد رقم 1 في ملاعب جامعة قطر، والذي سبق أن تدرب عليه الزمالك قبل مواجهة الترجي في السوبر الأفريقي يناير من العام الماضي.