موسمياني يكسر حاجز الصمت ويرد على هجوم رضا عبد العال

رد الجنوب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، على هجوم رضا عبد العال مدرب فريق طنطا السابق.

كان رضا عبد العال صرح خلال الأيام الماضية، بأن موسيماني مدرب صاحب إمكانيات محدودة، ولو درب في القسم الثاني سيرحل بعد أول مباراة.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات أبرزها موقع " the south african" رد على تصريحات رضا عبد العال:" لا يجب التركيز على مثل هذه الأمور، خاصة إذا كنت تريد أن مدربا للأهلي أو صن داونز".

وتابع:" اللاعبون السابقون يتحدثون بشكل مستمر، وعلينا تقبل ذلك واحترم مساهمتهم في كرة القدم".

وأشار:" بعض الأساطير المصرية تحدثوا عني بشكل جيد مثل أحمد حسام ميدو، أيضا وائل جمعة قال لي " بيتسو أنت لا تصدق، أبو تريكة تحدث عني أيضا بشكل جيد".