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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق مانشستر سيتي، مع نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم السبت 30 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وشيفيلد في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

واستقر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه شيفيلد يونايتد، حيث جاء كالتالي :-

حراسة المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: كانسيلو - ستونز - دياز - والكر.

خط الوسط: رودريجو - جوندوجان - برناردو سيلفا - رياض محرز - رحيم سترلينج.

خط الهجوم: جابريل جيسوس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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