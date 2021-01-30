خضع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي للعزل المؤقت بمقر إقامة بعثة الفريق الأحمر في قطر بعد ثبوت إيجابية العينة الخاصة به.
ومن المقرر أن يخضع مرجان لفحص طبي جديد ومسحة أخري خلال ال72 ساعة للإطمئنان عليه.
وأوضحت مصادر خاصة أن مرجان لا يعاني من اي أعراض وحالته جيدة ولكنه سيخضع للعزل مع إعادة المسحة من جديد.
وتلقت بعثة الأهلي بالمونديال إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس فور الوصول إلى قطر، جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي أجرتها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية.
وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت، وسوف تتم إعادة المسحة الطبية له خلال الـ72 ساعة القادمة للتأكيد على سلامته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عزل طبي لمدير النادي الأهلي.. مرجان لا يعاني من أي أعراض وينتظر مسحة جديدة بعد 72 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.