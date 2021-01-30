تلقت بعثة الأهلي بالمونديال إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس فور الوصول إلى قطر، جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية.
وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت، وسوف تتم إعادة المسحة الطبية له خلال الـ72 ساعة القادمة للتأكيد على سلامته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعثة الأهلي سلبي كورونا في المونديال.. ومسحة جديدة لمرجان خلال 72 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.