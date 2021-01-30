نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرونزية أفضل إنجاز.. تاريخ مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، بمشاركة أبطال الاتحادات القارية وممثل للدولة المستضيفة.

ويستهل النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة قوية ضد نظيره فريق الدحيل القطري، يوم 4 فبراير المقبل، ضمن منافسات الدور الثاني للبطولة العالمية، ويلتقي الفائز منهما مع فريق بايرن ميونيخ الألماني يوم 8 من الشهر نفسه في الدور نصف النهائي للبطولة.

وتعد هذه المشاركة السادسة للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، ويعتبر ثاني أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة العالمية، خلف نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي والذي شارك في 9 نسخ للبطولة، غير أنه انسحب من النسخة الحالية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

خاض الأهلي 12 مباراة في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية، حقق 3 انتصارات، وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 11 هدفًا، واستقبلت شباكه 22 هدفًا، وأفضل انجازاته بالبطولة التتويج بالميدالية البرونزية عام 2006.

مشاركة الأهلي الأولى في مونديال الأندية كانت عام 2005 والتقى في افتتاح مشواره بالبطولة مع فريق اتحاد جدة السعودي وخسر 1-0، وتقابل مع سيدني الاسترالي في مباراة تحديد المركز الخامس وخسر أيضًا بنتيجة 2 / 1، ليكتفى بالحصول على المركز السادس بالبطولة العالمية.

أما ثاني مشاركات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية كانت عام 2006، والتقى مع فريق أوكلاند سيتي في افتتاح مشواره بالبطولة وفاز المارد الأحمر 2/0، وصعد لملاقاة فريق انتر ناسيونال البرازيلي بالدور نصف النهائي وخسر 2/1، وواجه فريق كلوب أمريكا المكسيكي بمباراة تحديد المركز الثالث وفاز 2/1 وتوج بالميدالية البرونزية.

ثالث مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية كانت عام 2008، وخسر في أولى مبارياته بالبطولة أمام باتشوكا المكسيكي بنتيجة 4 / 2، وواجه فريق أديلايد يونايتد الاسترالي في مباراة تحديد المركز الخامس وخسر بهدف دون مقابل.

أما المشاركة الرابعة للأهلي في مونديال الأندية كانت عام 2012، وتقابل مع سانفريس هيروشيما في الدور الأول وفاز 2/1، والتقى مع فريق كورينثاينز البرازيلي في الدور نصف النهائي وخسر بهدف دون رد، وواجه فريق مونتيري المكسيكي في مباراة المركز الثالث وخسر 2 / 0.

آخر ظهور للأهلي في كأس العالم للأندية كان في نسخة البطولة عام 2013، وخسر مباراته الأولى بالبطولة أمام جوانزوا إيفرجراند الصيني بنتيجة 2 / 0، قبل أن يتلقى هزيمة كاسحة بنتيجة 5 / 1 أمام مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الخامس بالبطولة.

ويعد الثلاثي حسام عاشور، ومحمد أبوتريكة، ووائل جمعة أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية وشارك كل منهم في 11 مباراة، بينما "تريكة" هو هداف المارد الأحمر في البطولة العالمية وسجل 4 أهداف خلال مشاركاته السابقة بالبطولة.