هل تنقذ "صفقات الإعارات" الإسماعيلي من السقوط في الهاوية؟ (تقرير)

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أحمد جودة - القاهرة - يبذل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، جهودًا واسعة من أجل الخروج بفريق الدراويش من النفق المظلم وتصحيح مساره مجددًا في بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي، بعد النتائج المخيبة للفريق خلال الأسابيع الماضية من البطولة والتي قادتها للتواجد في المركز الخامس عشر بجدول المسابقة برصيد 7 نقاط.

اتخذ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي عدة قرارات هامة خلال الأيام الماضية في محاولة لإعادة بريق الدراويش مجددًا، وتحسين نتائج وأداء الفريق بعيدًا عن الأزمات والمشاكل التي يعاني منها النادي والتي أثرت بشكل سلبي على الدراويش، وجعلته مهددًا بالهبوط لدوري القسم الثاني هذا الموسم.

- لجنة فنية برئاسة "أبوجريشة":

من أبرز قرارات تصحيح المسار من جانب إدارة الإسماعيلي، تشكيل لجنة فنية متطوعة من أبناء النادي للإشراف على الفريق الأول في الفترة المقبلة، مكونة من: علي أبو جريشة - عماد سليمان - مدحت الورداني، حيث قامت تلك اللجنة بعدة جولات في بعض الأندية لمحاولة استقدام صفقات جديدة للفريق.

- صفقات الإعارات:

نجح مسئولو الإسماعيلي في تدعيم صفوف الفريق بـ5 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي هم، حسين السيد ومصطفى الزناري لاعبا فريق طلائع الجيش، وعبد الله جمعة عواض من حرس الحدود، ومحمد عبد السلام لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد العش المنتقل حديثا للأهلي، وذلك لمحاولة تحسين نتائج الفريق ببطولة الدوري والابتعاد عن منطقة الخطر بجدول الترتيب.

- مدير فني جديد:

تعاقد مجلس الإسماعيلي مع البوسني درجان يوفيتش المدير الفني السابق لفريق بريميرو دي أوجستو لتولي القيادة الفنية للدراويش خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رحيل أبوطالب العيسوي عن تدريب الفريق.