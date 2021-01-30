نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبوتريكة "نمبر وان".. تعرف على هدافي الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

وتعد هذه المشاركة السادسة للأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، ويعتبر ثاني أكثر الأندية مشاركة في تاريخ البطولة العالمية، خلف نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي والذي شارك في 9 نسخ للبطولة، غير أنه انسحب من النسخة الحالية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.



أحمد جودة - القاهرة - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام في العاصمة القطرية "الدوحة" خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، ويشارك فيها النادي الأهلي باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة كأس العالم للأندية.

وكان أبرز انجاز حققه النادي الأهلي خلال مشاركاته السابقة في بطولة كأس العالم للأندية، تتويجه بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في نسخة البطولة عام 2006 بقيادة مدربه البرتغالي مانويل جوزيه.