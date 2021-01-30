نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلبية المسحة الطبية لبعثة الأهلي في قطر باستثناء محمد مرجان في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلقت بعثة الأهلي بالمونديال إخطارا يفيد بأن المسحة الطبية التي تم إجراؤها مساء أمس فور الوصول إلى قطر، جاءت جميعها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين باستثناء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، الذي جاءت مسحته إيجابية، بالرغم من سلبية مسحته الأخيرة التي قامت بها البعثة قبل مغادرة القاهرة بساعات، وعدم ظهور أي أعراض عليه، أو تأثير سلبي، حيث تبقى حالته أكثر من ممتازة، ولكن هناك احترام للتعليمات الطبية والإجراءات الاحترازية والوقائية.
وبناء عليه؛ تم عزل العميد مرجان بشكل مؤقت، وسوف تتم إعادة المسحة الطبية له خلال الـ72 ساعة القادمة للتأكيد على سلامته.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى قطر أمس الجمعة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة من ٤ إلى ١١ فبراير المقبل.
ويبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة فريق الدحيل القطري يوم ٤ فبراير المقبل.