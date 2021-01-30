نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الدولي يعقد اجتماع للترحيب ببعثة الأهلي عبر الفيديو كونفرانس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بعقد اجتماعا للترحيب ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس، داخل إحدى القاعات المخصصة للنادي بمقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة.

شهد الاجتماع الترحيب ببعثة الأهلي في قطر، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

حضر الاجتماع خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، ولاعبو الفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، والجهازان الطبي والإداري، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي.

كما حضر الاجتماع، أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، والدكتور عمرو محب، الذي تولّى عملية ترجمة كافة التعليمات للبعثة.

وشهد الاجتماع تعريف اللاعبين بكافة التعليمات الفنية الخاصة بالبطولة، بالإضافة إلى شرح كافة التعديلات الخاصة بالتحكيم، واللوائح المنظمة للمنافسات، بالإضافة إلى الحديث عن كافة الأمور الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للتصدي لفيروس كورونا، بجانب العديد من الأمور الفنية والتنظيمية واللائحية المتعلقة بمشاركة الأهلي المرتقبة في كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم4 فبراير المقبل.