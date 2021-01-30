بيرلو يدافع عن رونالدو بعد كسره قواعد المكافحة ضد الكورونا

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أحمد جودة - القاهرة - دافع أندريا بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، بعدما كسر قواعد المكافحة ضد فيروس كورونا، بعبوره الحدود من أجل قضاء إجازته.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سامبدوريا في الدوري الإيطالي: "سامبدوريا فريق جيد، يعيشون لحظة جيدة ويمتلكون لاعبين بصفات رائعة".

وتابع: "ستكون مباراة صعبة مثلما تكون دائمًا عندما تواجه فرق المدرب رانييري، والذي أحترمه كثيرًا".

وأكمل: "جميع اللاعبين تدربوا اليوم عدا ديبالا الذي لا يزال يتعافى من الإصابة، سنقيمه يومًا بعد يوم، لا يزال يشعر بألم في ركبته. أمامنا العديد من المباريات، وسنكون بحاجة لاستعادة الطاقة وحسم من سيشارك".

وأضاف: "ويستون ماكيني شاب صغير وأمامه مجال كبير للتحسن، نحن كنا أسرع من تعاقد معه ونحن سعداء بكونه جزءا من مجموعتنا، إنه فتى متواضع يريد التحسن دائمًا خاصة على المستوى الفني".

وأتم بشأن الجدل التي أثير حول رونالدو بعد كسره قواعد كورونا: "لقد منحناه يومًا إجازة، وبإمكانه فعل ما يريد، إنه يتحمل مسؤولية ما يفعله".