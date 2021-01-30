نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والدحيل في بطولة العالم للأندية 2021/02/04 في قطر نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز “ثقفني” يسعدنا اللقاء بكم من خلال هذا المقال عن القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية، في العاصمة القطرية الدوحة الخميس القادم الموافق 2021/02/04 والتي ستجرى على ملعب المدينة التعليمية، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة. القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والدحيل القطري القناة القمر الصناعي والتردد بي إن سبورت المفتوحة نايل سات التردد 12765 أفقي 27500 قناة الكأس القطرية الثالثة المشفرة نايل سات 11919 أفقي 27500 بي إن سبورت البولندي هود بيرد التردد 10834 عمودي ترميز 27500 بي إن تي البلغارية هيلاي سات التردد 12565 عمودي ترميز 29900 موعد مباريات كأس العالم للأندية قطر 2021 مباراة تيجريس أونال المكسيكي * أولسان الكوري الجنوبي، الساعة 16.00 بتوقيت القاهرة، 17.00 بتوقيت مكة المكرمة ملعب إستاد أحمد بن علي. مباراة الأهلي * الدحيل الساعة 19.30 بتوقيت القاهرة، 20.30 بتوقيت مكة المكرمة ملعب المدينة التعليمية. مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية بقطر بطل أمريكا الجنوبية * الفائز من مباراة أولسان الكوري مع تيجريس أونال المكسيكي ملعب المدينة التعليمية.

بايرن ميونج الألماني * الفائز من الأهلي ضد الدحيل القطري ملعب إستاد أحمد بن علي.

مباراة تحديد المركز الثالث : الخاسر من مباراة بطل أمركا الجنوبية وبطل المكسيك، مع الخاسر من بايرن ميونج والفائز من الأهلي والدحيل والف6ائز هو صاحب المركز الثالث.

مباراة نهائي مونديال العالم : الفائز من بايرن و الفائز من الأهلي والدحيل، مع الفائز من بطل أمريكا الجنوبية وبطل أسيا. القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والدحيل أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورت أن مباراة الأهلي ضد الدحيل القطري، سوف تنقل على شاشة قناة بي إن سبورت المفتوحة هدية لبجمهور الفريقين العربيين، وسوف تنقل على قناة الكأس القطرية 3 المشفرة، وقالت أنها لن تنقل المباراة عبر قناتين صوتيتين معلق من مصر وأخر من قطر، وأنها ستسند مهمة التعليق على المباراة إلي معلق محايد أما عصام الشوالي التونسي، أو حفيظ دراجي الجزائري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والدحيل في بطولة العالم للأندية 2021/02/04 في قطر نايل سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.