تشكيل مباراة إيبار ضد إشبيلية في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ايبار منافسه إشبيلية اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب ابوروا ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
ويبدأ فريق إشبيلية المباراة رسميا بالتشكيل التالي :
بونو ، خيسوس نافاس ، سيرجي جوميز ، جول كوندي ، ماركوس أكونيا ؛ جوان جوردان ، أوليفر توريس ، إيفان راكيتيتش ؛ يوسف النصيري ، سوسو ، منير.
بينما أعلن ايبار تشكيلته كالتالي : ماركو دميتروفيتش ، أليخاندرو بوزو ، باولو أوليفيرا ، بيدرو بيغاس ، رافا سواريس ، تاكاشي إنوي، باب ديوب ، إيدو إكسبوزيتو ، براين جيل ؛ يوشينوري موتو ، كايك جارسيا.
ويحتل فريق اشبيلية المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة بينما جاء فريق ايبار في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.
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