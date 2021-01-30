سيطر إيفرتون على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 54 %، وسدد 6 تسديدات منهم تسديدتين على المرمى.
على الجانب الآخر سدد نيوكاسل 7 تسديدات، منهم تصويبة واحدة بين القائمين والعارضة.
ويحتل إيفرتون إيفرتون المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 16 بـ 19 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين إيفرتون ونيوكاسل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.