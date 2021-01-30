الدوري الإنجليزي.. شوط أول سلبي بين إيفرتون ونيوكاسل

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة إيفرتون ونيوكاسل، التي تقام على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 21، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سيطر إيفرتون على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 54 %، وسدد 6 تسديدات منهم تسديدتين على المرمى.

على الجانب الآخر سدد نيوكاسل 7 تسديدات، منهم تصويبة واحدة بين القائمين والعارضة.

ويحتل إيفرتون إيفرتون المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد في المركز الـ 16 بـ 19 نقطة.