جون سينا يفاجئ الجمهور بظهور جديد

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أحمد جودة - القاهرة - تفاجئ عشاق مصارعة المحترفين دبليو دبليو اي بتغيير كبير على المصارع الأسطوري جون سينا والذي لعب خلال الآونة الأخيرة دور البطولة في إعلان تجاري لإحدى التوكيلات المشهورة.

ولم يظهر سينا على حلبات المصارعة منذ خسارته أمام ذا فيند في راسلمينيا 36 وفعل الكثير من مجال المصارعة وحقق عديد الألقاب وظهر في الأحداث الرئيسية.

وعلى مدى السنوات الماضية إنتقل سينا إلى دبليو دبليو اي بدوام جزئي قبل أن يصبح واحد من الأساطير وإنتقل بعدها للتمثيل في هوليود.