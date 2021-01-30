نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد يستلهم مشوار صلاح للتألق الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف الدولي المصري مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنتقل حديثاً لفريق نادي جالاطة سراي التركي إلى السير على خطى محمد صلاح نجم الريدز.

ونجح صلاح فور الإنتقال من المقاولون العرب إلى بازل السويسري أن يسطر لنفسه تاريخ جديد في الملاعب الاوروبية حيث إنتقل لتشيلسي ومنه لفيورينتينا قبل أن ينهي مسيرته في الكالتشيو باللعب في روما.

وعقب الإنتقال لليفربول نجح صلاح في أن يحصد الألقاب الجماعية والفردية وقاد كتيبة كلوب لحصد لقب الدوري ودوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى كأس العالم للأندية وهو ما يسعى مصطفى محمد لتكراره عن طريق التألق في الدوري التركي ومنه السير في الدوريات الأوروبية الأكبر.