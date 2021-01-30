نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة طبية للاعبي سيراميكا كليوباترا قبل مواجهة أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا ، خضوع لاعبي الفريق لمسحة الطبية، قبل انطلاق مران اليوم، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتنص تعليمات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، على ضرورة إجراء مسحة لأي فريق بالدوري الممتاز، قبل مباراته في المسابقة ب 72 ساعة، للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد.

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني والطبي والإداري، المسحة الطبية تحت إشراف مسئولين من وزارة الصحة، وفقا لتعليمات اتحاد الكرة المصري، وسط إجراءات احترازية شديدة.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة أسوان، في الثانية والنصف مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز

وفاز سيراميكا كليوباترا مساء أمس على الجونة بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة العاشرة، وتقدم إلى المركز الخامس مناصفة مع بيراميدز برصيد 14 نقطة.