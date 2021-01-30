نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ركلات الجزاء تميز مشاركات النصر في السوبر السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت ركلات الجزاء الترجيحية مباريات كأس السوبر السعودي عندما يخوضها فريق نادي النصر حيث سبق وأن خاضها في مواجهتين من قبل منذ عودتها في العام 2013.

حيث خسر فريق نادي النصر في المباراة الأولى أمام الشباب في العام 2014 بركلات الجزاء الترجيحية قبل أن يتوج في المركز الثانية على حساب التعاون في نسخة عام 2019.

في الوقت الذي لم يخض فيه نادي الهلال أي ركلات ترجيح في السوبر السعودي حيث لعب المباريات الثلاثة الماضية في البطولة بلندن وحقق اللقب مرتين وخسر في مناسبة وحيدة.