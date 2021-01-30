نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهات اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر نادي الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات الجولة العاشرة والتى تقام منها اليوم مباراتان الأولي بين المقاولون العرب وإنبي والثانية بين الإسماعيلي وبيراميدز. ترتيب الدوري المصري الممتاز:- الزمالك 23 نقطة الأهلي 20 نقطة الجونة 18 نقطة المصري 16 نقطة بيراميدز 14 نقطة سيراميكا كليوباترا 14 نقطة إنبي 13 نقطة مصر المقاصة 13 نقطة سموحة 12 نقطة طلائع الجيش 10 نقاط أسوان 9 نقاط البنك الأهلي 8 نقاط غزل المحلة 8 نقاط الاتحاد السكندري 8 نقاط الإسماعيلي 7 نقاط المقاولون العرب 7 نقاط وادى دجلة 7 نقاط الإنتاج الحربي 5 نقاط