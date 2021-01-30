من ضمنهم البرج.. بالأسماء 4 مرشحين من الدوري المصري لخلافة مصطفى محمد في الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، أسماء المرشحين الأربعة لخلافة مصطفى محمد مهاجم الأبيض، والذي رحل لـ جالاتا سراي التركي.
وكتب "الغندور"، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، "المرشحون هم حسام حسن، محمود وادي، ومروان حمدي، وناصر منسي".
ويلعب حسام حسن في سموحة، ومحمود وادي الملقب بـ "البرج"، وناصر منسي، في بيراميدز، بينما يرتدي مروان حمدي قميص مصر للمقاصة.
ورحل مصطفى محمد إلى جالاتا سراي التركي وسط جدل كبير وغضب من جانب جماهير الزمالك.
وانضم مصطفى محمد للنادي التركي، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مقابل مليوني دولار.
ومن المتوقع أن يتوجه اللاعب إلى تركيا مساء اليوم، لإتمام تعاقده مع ناديه الجديد.
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