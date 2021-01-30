شرح تعديلات التحكيم.. فيفا يرحب ببعثة الأهلى فى قطر أون لاين

عقد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اجتماعا للترحيب ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر اليوم عبر الفيديو كونفرانس، داخل إحدى القاعات المخصصة للنادي بمقر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة.

شهد الاجتماع الترحيب ببعثة الأهلي في قطر، قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، ولاعبو الفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، والجهازان الطبي والإداري، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، والدكتور عمرو محب، الذي تولّى عملية ترجمة كافة التعليمات للبعثة.

وشهد الاجتماع تعريف اللاعبين بكافة التعليمات الفنية الخاصة بالبطولة، بالإضافة إلى شرح كافة التعديلات الخاصة بالتحكيم، واللوائح المنظمة للمنافسات، بالإضافة إلى الحديث عن كافة الأمور الخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للتصدي لفيروس كورونا، بجانب العديد من الأمور الفنية والتنظيمية واللائحية المتعلقة بمشاركة الأهلي المرتقبة في كأس العالم للأندية.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم4 فبراير المقبل.