الزمالك يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة غزل المحلة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق، وذلك على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وشهد المران انتظام كل اللاعبين في التدريبات الجماعية، بعد أن أدى اللاعبون الأساسيون في لقاء مصر المقاصة الأخير تدريبات استشفائية على هامش مران أمس.
وركز الجهاز الفني على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى المستوى البدني المطلوب.
ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.
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