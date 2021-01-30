الزمالك يرفض عرض إعارة أوناجم للدوري المغربي

أكد الإعلامى خالد الغندور، أن اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك رفضت التفريط فى خدمات المغربي محمد أوناجم، وإعارته إلى أحد الفرق المغربية.

كانت أنباء ترددت حول رغبة نادي نهضة بركان المغربي في استعارة محمد أوناجم، ومحاولة التوصل إلى اتفاق فى الجوانب المالية؛ نظرًا لرغبة مسئولى بركان فى الحصول على خدمات اللاعب بشكل مجاني.

وكتب الإعلامى خالد الغندور، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "اللجنة المؤقتة ترفض عرض إعارة أوناجم".