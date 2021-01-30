بعد غيابه عن مواجهة المقاصة.. "الونش" ينتظم في تدريبات الزمالك

انتظم محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.
وشارك "الونش" في تدريبات الفريق بشكل طبيعي، بعد أن غاب عن لقاء مصر المقاصة الأخير، بسبب حالة وفاة لأحد أقاربه.
ويستعد الفريق لمواجهة غزل المحلة في اللقاء المقرر له الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.
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