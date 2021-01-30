شيكابالا يحصل على راحة سلبية من تدريبات الزمالك الجماعية

حصل محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة سلبية من المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبو رجيلة.
وأدى شيكابالا بعض التدريبات البدنية على هامش المران، على أن ينتظم في المران الجماعي غدا الأحد استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الحادية عشرة للدوري الممتاز.
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