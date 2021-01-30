استعدادا لمواجهة الدحيل في مونديال الأندية.. الأهلي يخوض مرانه الأول في الدوحة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في قطر في الثامنة مساء اليوم، السبت، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

وتناولت البعثة منذ قليل وجبة الغداء داخل إحدى القاعات المخصصة للبعثة، وسط إجراءات احترازية وطبية مشددة للجميع.

يذكر أن المسحة الطبية، التي أجرتها بعثة الأهلي في المونديال فور الوصول إلى قطر أمس، جاءت نتيجتها سلبية لكل أفراد الطاقم الفني والإداري والطبي واللاعبين.

ورحب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ببعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال الاجتماع الذي عُقد ظهر اليوم عبر «الفيديو كونفرانس»، وحضره المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، والجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، ولاعبو الفريق، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم، والجهازان الطبي والإداري، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي.

وحضر الاجتماع أيضا، أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، والدكتور عمرو محب، الذي تولّى عملية ترجمة جميع التعليمات للبعثة.

وركز الاجتماع على تعريف اللاعبين بجميع التعليمات الفنية الخاصة بالبطولة، بالإضافة إلى شرح جميع التعديلات الخاصة بالتحكيم، واللوائح المنظمة للمنافسات، والإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للتصدي لفيروس كورونا، إلى جانب العديد من الأمور الفنية والتنظيمية واللائحية المتعلقة بمشاركة الأهلي المرتقبة في كأس العالم للأندية.

المعروف أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.