هانسن يكشف سر قوة منتخب الدنمارك.. ويشيد بنجم الفراعنة

تحدث ميكيل هانسن، لاعب منتخب الدنمارك، وأحد أفضل لاعبي العالم، عن تأهل منتخب بلاده للمباراة النهائية لبطولة العالم - مصر 2021، وسر تفوق المنتخب الدنماركي منذ عام 2015، ورأيه في التنظيم.

وقاد هانسن منتخب بلاده إلى نهائي بطولة مصر 2021، ليقترب حامل اللقب خطوة جديدة نحو الوقوف على منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي.

وقال هداف منتخب الدنمارك وسادس هدافي بطولة العالم حتى الآن برصيد 41 هدفا: "علينا الاستعداد لمنتخب السويد بشكل جيد، المواجهة ستكون صعبة أمام منتخب يملك العديد من العناصر الشابة والمواهب الكبيرة، علينا تحقيق الفوز أولا ثم التفكير في أي شيء بعد ذلك".

ويرى هانسن أن سر قوة جيل الدنمارك الذي غير خريطة كرة اليد في العالم منذ عام 2015 هي المواهب الرائعة، موضحا: "لدينا مواهب شابة رائعة، ومدربين على أعلى مستوى، البيئة بالكامل صالحة للنجاح، نجمع بين الشباب والخبرات ونستطيع أن نستمر لسنوات عديدة في المستقبل، الجميع يعمل من أجل ذلك".

وانتقل اللاعب الحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم 3 مرات في تاريخه آخرهم عام 2018 للحديث عن مفاجآت البطولة، قائلا: "هناك العديد من المفاجآت، أعتقد أبرزها ما يقدمه منتخب السويد، هو يملك لاعبين صغار ورائعين، يقدمون أداء مذهلا، هم يستحقون التواجد في المباراة النهائية".

وتحدث هانسن عن المنتخب المصري مستضيف الحدث، مؤكدا مؤكدا أنه ظهر بمستوى رائع، وأوضح: "فريق موهوب لديه لاعبين رائعين منهم يحيى خالد الذي يقدم مستويات رائعة مع نادي فيزبريم".

وعن رأيه في تنظيم مصر للحدث في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا قال: "أعتقد أن الوضع معقد وصعب على الجميع، نحن راضون عن كل شيء، والإجراءات الحالية كانت الحل الأمثل".