الدوري الإيطالي.. إبراهيموفيتش يقود تشكيل ميلان أمام بولونيا

وجاء تشكيل ميلان كالتالي:
حراسة المرمى: دوناروما
خط الوسط: كالابريا - توموري - رومانيولي - ثيو هيرنانديز.
خط الوسط: تونالي - فرانك كيسي- ساليميكريس.
خط الهجوم: لياو - ريبيتش - إبراهيموفيتش.
ويسعى فريق ميلان بقيادة مدربه ستيفانو بيولي لتخطي كبوته الأخيرة بتحقيق الفوز على بولونيا في مباراة اليوم، لتأمين صدارته لجدول ترتيب الكالتشيو.
كان ميلان سقط أمام أتلانتا بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي، بينما ودع كأس إيطاليا الثلاثاء الماضي، بعد الهزيمة أمام إنتر ميلان.
ويتصدر ميلان جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد بولونيا في المركز الـ 13 بـ 20 نقطة.
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