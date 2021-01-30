وزير الشباب يلتقي الفائزين في الانتخابات الإليكترونية لبرلمان شباب مصر.. الاثنين المقبل

يلتقي الدكتور أشرف صبحي -وزير الشباب والرياضة ،الفائزين في الإنتخابات الإلكترونية لبرلمان شباب مصر تحت شعار"كن قياديًا.. كن مؤثرًا"، ذلك يوم الاثنين المقبل في تمام الثالثة عصراً، بمركز التعليم المدني بالجزيرة وذلك لتكريم الفائزين في أولي نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية "نموذج محاكاة مجلس النواب"، ضمن أول اللقاءات الستة لأعضاء برلمان الشباب بمحافظات الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس.

يشارك في اللقاء الأول محافظات هي "البحر الأحمر، البحيرة، الجيزة، القاهرة، بورسعيد، المنوفية" ،وتم تقسيم محافظات الجمهورية الي ستة لقاءات في ضوء الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا والحفاظ علي سلامة المشاركين .

تأتي هذه اللقاءات فى إطار حرص وزير الشباب والرياضة على الإلتقاء المستمر مع أعضاء برلمان الشباب والاستماع لهم والاهتمام بأفكارهم وآرائهم كخطوة نحو النضج والوعي الفكري في ظل توجه الدولة نحو بناء الشخصية المصرية، والعمل على إثراء واطلاع الشباب على نماذج الحياة السياسية ومشاركتهم في النموذج الأول لمحاكاة مجلس النواب كتجربة واقعية يمارسها الشباب لمعرفة كيف تعمل السلطة التشريعية وآليات عمل مجلس النواب، قيمة البرلمان في الإعداد السياسي والتثقيفي لأبناء مصر من الشباب الفتيات من جميع محافظات الجمهورية، وتأهيلهم وتعزيز وعيهم بمختلف القضايا والتحديات التي تواجه البلاد من خلال تجربة محاكاة برلمانية يقوم خلالها الشباب بمهام النائب البرلماني في متابعة المشروعات التنموية والخدمات التي تنفذها الدولة، وتقديم اقتراحات ورؤى وطلبات إحاطة وسؤال في مختلف المجالات في عملية محاكاة برلمانية متكاملة الأركان للوصول الي نتاج متكامل لإعداد جيل من برلمان الشباب لديه القدرة علي القيادة في المستقبل.