تشكيل مباراة بايرن ميونخ ضد هوفنهايم في الدوري الألماني

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظير هوفنهايم، اليوم السبت، في تمام الرابعة والنصف مساء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الألماني.

وأعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ تشكيل الفريق كالتالي :

مانويل نوير ، بافارد، بواتينج، ألابا، ديفيز، كيميتش، روكا، مولر، كومان، جنابري ، ليفاندوفسكي.

ويسعى فريق بايرن ميونخ بقيادة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي لمواصلة انتصاراته في الدوري الألماني، وتعزيز صدارته لجدول الترتيب. وحقق فريق بايرن ميونخ الفوز في آخر 3 مباريات بالدوري الألماني، على حساب فرايبورج 2 - 1 وأجسبورج بهدف دون رد، وشالكه 4 -0.

في المقابل يأمل يطمح هوفنهايم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري للتقدم إلى منطقة وسط الجدول.

وجاء تشكيل هوفنهايم كالتالي :

باومان ، بوش، نوردفيت، أدامز، جاشينوفيتش، رودي، ساماسيكو، باومجارتنر، جون، بيبو وكراماريتش.