حسام غالي يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن حسام غالي قائد النادي الأهلي السابق، عضو مجلس النواب، تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وكتب "الكابيتانو"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "الحمد لله سلبى".

كان حسام غالي تم تعيينه موخرًا عضوًا في مجلس النواب الحالي، مع حازم إمام، ومحمد عمر.

يذكر أن غالي كان تولى منصب مدير الكرة في نادي الجونة، خلال الموسم الماضي.