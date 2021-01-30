نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يقرب صلاح من الرحيل عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية فرنسية اليوم أن نادي ليفربول سيتجه لحسم التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت شبكة "كانال بلس" الفرنسية اليوم أن ليفربول قد يخطف كيليان مبابي من نظيره ريال مدريد، حيث يعد الملكي أكثر الأندية الراغبة في ضمه .

وتشير التقارير إلى أن ليفربول يرغب بشدة في ضم مبابي، وقد يلجأ للإطاحة بالنجم المصري محمد صلاح.

وكان صلاح أثار الشكوك حول مستقبله مع ليفربول بتصريحاته عن ريال مدريد وبرشلونة في الأونة الأخيرة.