نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الرجاء المغربي يقترب من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب ظهير أيسر الرجاء البيضاوي المغربي الكاميروني فابريس نغاه من الانتقال إلى الدوري المصري، بعد توصل إدارة الرجاء لاتفاق مع نظرائهم في نادي سيراميكا كيلوباترا الصاعد حديثاً للدوري المصري الممتاز لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وواجه المغربي جمال سلامي المدير الفني للرجاء المغربي أزمة خلال الأيام الماضية بعد اكتمال عدد اللاعبين الاجانب المسموح بهم طبقاً للائحة الدوري المغربي، وفي ظل رغبة شديدة لسلامي في ضم مهاجم اجنبي متميز قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأكدت مصادر أن اللاعب الكاميروني وصل إلى مصر خلال الساعات القليلة الماضية من أجل اتمام إجراءات التعاقد والقيد قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بالدوري المصري، وانه من المقرر ان يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات قليلة.