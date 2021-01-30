نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف قاسم يرفض عودة نجم الزمالك السابق إلى القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسؤولو القلعة البيضاء لحسم ملف بديل مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض الذي رحل إلى جلطة سراي التركي، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

وكان مسؤولو الزمالك قد وافقوا رسميا على إعارة مصطفى محمد إلى صفوف فريق جالطا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض قد طلب من مسؤولي القلعة البيضاء، التعاقد مع باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي.

وأوضح المصدر أن أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، يقف أمام عودة باسم مرسي مرة أخرى، ويرى أن عودته مرة أخرى ليست مفيدة.

وأتم المصدر موضحا أن أشرف قاسم يرى أن باسم مرسي لم يقدما شيئا منذ رحيله عن الزمالك، ولم يلفت النظر إليه، ولابد من البحث عن مهاجم آخر قوي لتعويض رحيل مصطفى محمد في يناير الجاري.

وفي سياق آخر يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفا ثقيلا مساء الثلاثاء المقبل على مضيفه غزل المحلة ضمن إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.