الهلال والنصر نهائي كأس السوبر السعودي 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي الهلال والنصر في نهائي كأس السوبر السعودي 2021 في نسخته السابعة الذي يقام على استاد الملك فهد الدولي بالرياض اليوم السبت.

الهلال بطلًا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك الموسم الماضي، سينافس النصر وصيف الدوري وكأس الملك.

وتقام البطولة سنويًّا بين بطلَي الدوري وكأس الملك للعام نفسه .

بطولة كأس السوبر السعودي

وبدأت المسابقة في موسم 2013 وشهدت تتويج “بطل الدوري 2013” نادي الفتح وتغلب على “بطل كأس الملك عبد العزيز” نادي الاتحاد بعد توسعة ملعب مكة مكرمة 3-2 في ملعب الشراع . بينما النسخة الثانية من بطل 2014 جرت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض .

وفي النسخة الثالثة توج الهلال بالبطولة بعد فوزه علي النصر، بينما حقق الأهلي اللقب في النسخة الرابعة بعد فوزه علي الهلال، وفي النسخة الخامسة عام 2018 توج الهلال بعد فوزه بالمباراه التي جمعته مع الاتحاد، بينما توج النصر في آخر نسخة بعد تغلبه علي التعاون.

ويعد الهلال والنصر هما أكبر عدد من المشاركين في هذه المسابقة، بإجمالي 3 مشاركين، يليهما الاتحاد بمشاركين. الفتح و الشباب و الأهلي و التعاون شارك فيها مشارك واحد.

موعد مباراة الهلال والنصر والقناة الناقلة

وتقام مباراة الهلال والنصر اليوم 30 يناير 2021 في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، السابعة والربع بتوقيت القاهرة، وتذاع علي قناة KSA SPORTS 1 بتعليق فهد العتيبي.