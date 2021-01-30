بايرن ميونيخ : اصابة غوريتسكا وخافي مارتينيز بفيروس كورونا

أعلن بايرين ميونيخ بطل ألمانيا وأوروبا أمس الجمعة عن إصابة لاعبيه ليون غوريتسكا والإسباني خافي مارتينيز بفيروس كورونا.



وقال المدرب هانزي فليك على هامش اللقاء مع ضيفه هوفنهايم السبت في منافسات الدوري: "ليون وخافي في الحجر الصحي وسيكونان خارج الخدمة في الوقت الراهن، من المؤسف أنه (الفيروس) أصاب كليهما...تم تنسيق كل شيء مع السلطات الصحية".

وتعتبر مواجهة السبت ثأرية للعملاق البافاري الذي مني بهزيمة واحدة في 2020 كانت أمام هوفنهايم في المرحلة الثانية من الموسم الحالي بنتيجة 4-1 في سبتمبر الفائت.

ويعتبر غوريتسكا (25 عاماً) أحد أهم عناصر بايرن ميونيخ بعدما بدأ أساسياً في 12 مباراة من أصل 18 في البوندسليغا هذا الموسم مقابل ثلاث لمارتينيز الذي ينتهي عقده في حزيران/يونيو المقبل.

كما كشف فليك أنّ الحارس الثاني ألكسندر نويبل لن يكون متوفراً: "لثلاثة إلى أربعة أسابيع" بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال التمارين.

وكالات