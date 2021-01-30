نيوكاسل يهزم إيفرتون بهدفين في الدوري الإنجليزي.. فيديو

تقدم نيوكاسل بالهدف الأول عن طريق كاليوم ويسلون في الدقيقة 73، قبل أن يعود اللاعب ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 90، من عمر المباراة.
سيطر إيفرتون على مجريات اللقاء بنسبة استحواذ بلغت 59 %، وسدد 11 تسديدة طوال المباراة، منهم 3 تسديدات على المرمى.
على الجانب الآخر سدد نيوكاسل يونايتد 13 تسديدة ، منهم 3 تصويبات على المرمى جاء منهم هدفين.
وبهذه النتيجة تجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 33 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى النقطة 22، في المركز الـ 16.
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