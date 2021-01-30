قصة كفاح وعرق .. ممدوح عباس يعني محمد الصغير

نعى رجل الأعمال ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك، خبير التجميل محمد الصغير والد مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏الفنان محمد الصغير قصه كفاح و عرق و نحت في الصخر حتى وصل الي القمة و اصبح من مشاهير القاهرة و العالم العربي و زد على هذا انه وصل الى العالميه باشتراكه في مسابقات عالمية لتصفيف الشعر و فاز بها".

وتابع "‏و أنشأ مدرسه لتعليم التصفيف تخرج منها تلامذته الذين شقوا طريقهم بعد ذلك من مشاهير الوطن العربي في نفس المجال. رحمه الله واتقدم بخالص العزاء انا و عائلتي لحرمه و انجاله".

وكان الفنان احمد السقا اعلن امس، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بعد صراع مع فيروس كورونا.

ونشر احمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير.الرجاء الدعاء له بالرحمه"