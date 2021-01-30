الدوري الإسباني.. تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام ليفانتي

أعلن ديفيد بيتوني، المدرب المساعد لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة ليفانتي بعد قليل على ملعب الفريدو دي ستيفانو، في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل الريال كالتالي:
كورتوا، أودريوزولا، ميليتاو، فاران، ميندي، كاسيميرو، كروس، مودريتش، هازارد، أسينسيو، كريم بنزيما.
وجاء تشكيل ليفانتي كالآتي:
فيديز، بادوخا، دوارتي، ليون، روجير، موراليس، مالسا، بوسيتجو، كليرك، ميرامون، ميليرو
ويغيب عن ريال مدريد مدربه الفرنسي زين الدين زيدان المصاب بفيروس كورونا.
ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 40 نقطة بينما جاء فريق ليفانتي ي المركز الثاني عشر برصيد23 نقطة.
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