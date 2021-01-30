كهربا يهنئ عمر جابر بعيد ميلاده

احتفل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الاهلي بعيد ميلاد صديقه عمر جابر لاعب فريق بيراميدز. ونشر كهربا عبر خاصية استوري بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع عمر جابر وعلق عليها قائلا " عيد ميلاد سعيد اخي". واحتفل عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اليوم بعيد ميلاده ال ٢٩. اقرأ أيضا ونشر عمر جابر صورة جديدة له من احتفاله عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلق قائلا: ربع قرن +4".

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