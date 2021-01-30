اشبيلية يهزم إيبار بثنائية في الدوري الاسباني

حقق فريق اشبيلية الفوز على مضيفه ايبار بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب البلدي إبوروا ضمن منافسات الجولة الــ21 من بطولة الدوري الإسباني .

سجل هدف اشبيلية الاول لوكاس اوكامبوس من ضربة جزاء في الدقيقة 28 ، وأضاف زميله خوان جوردان الهدف الثاني في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وبدأ فريق إشبيلية المباراة بتشكيل كالتالي :

بونو ، خيسوس نافاس ، سيرجي جوميز ، جول كوندي ، ماركوس أكونيا ؛ جوان جوردان ، أوليفر توريس ، إيفان راكيتيتش ؛ يوسف النصيري ، سوسو ، منير.

بينما بدأ ايبار بتشكيل كالتالي : ماركو دميتروفيتش ، أليخاندرو بوزو ، باولو أوليفيرا ، بيدرو بيغاس ، رافا سواريس ، تاكاشي إنوي، باب ديوب ، إيدو إكسبوزيتو ، براين جيل ؛ يوشينوري موتو ، كايك جارسيا.

ويحتل فريق اشبيلية المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة بينما جاء فريق ايبار في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة.