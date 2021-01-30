فوز الإعلاميين وديروط والمنيا وتعادل بنى سويف والبترول

فريق الإعلاميين على فريق قنا بخماسية نظيفة انتهى الشوط الأول بتقدم الإعلاميين بهدفين نظيفين سجلها اغاثون ميلاد في الدقيقة 6 واسلام كمال في الدقيقة 36 واضاف حماده جلال هدفين في الدقيقتين 25،18 واختتم مهرجان الأهداف احمد كمال من

ركلة جزاء في الدقيقة 38.

وإهدر إبراهيم حسن لاعب قنا ركلة جزاء في الوقت الضائع من الشوط الثاني.

فوز فريق المنيا على فريق تليفونات بني سويف بهدف سجله محمد سماره في الدقيقة 23 من الشوط الأول.



تعادل فريق بنى سويف مع فريق كيما أسوان بهدف لمثله انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى وتقدم كيما أسوان في الشوط الثاني بهدف معتز محمد وتعادل بلال زكريا لبنى سويف

تعادل فريق سوهاج مع فريق أسمنت أسيوط بدون أهداف.



تعادل فريق الألومنيوم مع فريق شبان قنا بدون أهداف.



تعادل فريق بترول أسيوط مع فريق طهطا بهدف لمثله تقدم فريق البترول بهدف نظيف في الشوط الأول وتعادل طهطا في الشوط الثاني.



فاز فريق ديروط على فريق الفيوم بثلاثيةمقابل هدفين انتهى الشوط الأول بتقدم ديروط بهدفين نظيفين سجلها فرغلي بالو و الهدف الثاني مدافع الفيوم في مرماه من عرضية بالو

وتمكن اسلام عبد الراضي من تسجيل الهدف الثالث في الشوط الثاني وتمكن فريق الفيوم من تسجيل هدفين. فاز فريق ديروط على فريق الفيوم بثلاثيةمقابل هدفين انتهى الشوط الأول بتقدم ديروط بهدفين نظيفين سجلها فرغلي بالو و الهدف الثاني مدافع الفيوم في مرماه من عرضية بالووتمكن اسلام عبد الراضي من تسجيل الهدف الثالث في الشوط الثاني وتمكن فريق الفيوم من تسجيل هدفين. تعادل فريق أسمنت أسيوط مع فريق سوهاج بدون أهداف

وكان فريق الشرقية للدخان حقق الفوز أمس على فريق شباب سمسطا بهدفين لهدف.



الترتيب



1- الشرقية للدخان 28 نقطة

2- المنيا 23 نقطة

3- الإعلاميين 20 نقطة

4- ديروط 18 نقطة

5- الألومنيوم 18 نقطة

6- شبان قنا 16 نقطة

7- بنى سويف 16 نقطة

8- سوهاج 16 نقطة

9- الفيوم 15 نقطة

10- البترول 13 نقطة

11- شباب سمسطا 10 نقاط

12- كيما أسوان 10 نقاط

13- طهطا 10 نقاط

14- قنا 9 نقاط

15- تليفونات 7 نقاط

16- أسمنت أسيوط 5 نقاط