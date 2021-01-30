نيوكاسل يحقق انتصارا ثمينا على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق نيوكاسل يونايتد فوزا مهما على إيفرتون بهدفين دون رد في المواجهة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الأسبوع 21 من الدوري الإنجليزي.

حقق نيوكاسل اليوم الفوز الأول له بعد 5 هزائم متتالية في المسابقة، كما أنه الفوز الأول له في آخر 10 مباريات خاضها بالمسابقة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز 16.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 33 نقطة في المركز 7.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ثم سجل كالوم ويلسون هدفي المباراة لنيوكاسل في الدقيقتين 73 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليكون الفوز الأول لنيوكاسل على إيفرتون في الدوري منذ أكثر من 10 أعوام.

والفوز هو الثاني فقط لنيوكاسل في آخر 17 مباراة خاضها أمام إيفرتون على ملعب الأخير في الدوري الإنجليزي، مقابل 10 هزائم و5 تعادلات.