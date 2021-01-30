نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القسم الثاني.. تعادل شبان قنا والالومنيوم بدون اهداف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فصل التعادل السلبي بدون اهداف نتيجة مباراة نادي الالومنيوم امام نظيره فريق نادي الشبان المسلمين، التي جمعت الفريقين اليوم بملعب الاخير، ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة للمجموعة الاولي في دوري القسم الثاني.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، غلب عليها الكرات الطويلة والاعتماد علي وضع الكرة في منطقة الجزاء، ولكن دون خطورة حقيقية علي مرمي الفريقين، باستثناء بعض الهجمات لفريق شبان قنا.

بهذا التعادل يرفع نادي الالومنيوم رصيده للنقطة18 وتراجع للمركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة، فيما رفع شبان قنا رصيده للنقطة16 يحتل بها المركز الثامن.