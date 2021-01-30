تعرّف على نتائج اليوم بالقسم الثالث بالدقهلية

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

إنتهت قبل قليل مباريات الجولة ١١ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث أقيمت ٧ مباريات.

نبروه حقق فوزا صعبا على حساب ضيفه دقادوس بثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما عاد عمال المنصورة بفوز غالى من ملعب شبان بدواى بهدفين مقابل هدف وحيد.

بينما حسم التعادل السلبى مبارة الأمير وميجاسبورت فيما حقق مياه الدقهلية الفوز على حساب ضيفه المنزلة بهدف دون مقابل .

بلقاس واصل نزيف النقاط وإكتفى بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفه كهرباء طلخا فيما حقق منية سمنود الفوز بهدف أمام مستضيفه الخيارية بينما تعرض شربين للهزيمة أمام السنبلاوين بهدفين دون مقابل.

ترتيب المجموعة التاسعة

1_نبروه 22 نقطة

2_شيكو 19 نقطة

3_مياة الدقهلية 19 نقطة

4_بلقاس 16 نقطة

5_شربين 14 نقطة

6_ميجا سبورت 12 نقطة

7_عمال المنصورة 12 نقطة

8_منية سمنود 12 نقطة

9_السنبلاوين 11 نقطة

10_كهرباء طلخا 9 نقاط

11_دقادوس 7 نقاط

12_الخيارية 6 نقاط

13_شبان بدواى 6 نقاط

14_المنزلة 4 نقاط

15_الأمير 4 نقاط