الزمالك يفتح باب المفاوضات مع نجم بيراميدز.. تفاصيل

فتح مسؤولو نادي الزمالك باب المفاوضات مع محمود وادي مهاجم فريق بيراميدز لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.
وكشف مصدر بالقلعة البيضاء عن رصد الزمالك مبلغ ١٥ مليون جنيه لضم المهاجم.
وينتظر مسؤولو القلعة البيضاء رد إدارة نادي بيراميدز خلال الساعات القليلة المقبلة للحصول على خدمات المهاجم.
وكان الزمالك قد دخل في مفاوضات مع مروان حمدي مهاجم فريق المقاصة لضمه في الفترة الحالية ورحب اللاعب بالانتقال للفريق الأبيض وينتظر حسم المفاوضات مع ناديه.
وفي نفس الوقت يتواجد حسام حسن مهاجم سموحة ضمن حسابات الزمالك إلا ان الطلبات المادية لناديه تهدد اتمام الصفقة.
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