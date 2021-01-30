جوميز يقود هجوم الهلال أمام النصر في السوبر السعودي

أعلن الروماني رازفان لوسيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن تشكيل فريقه لمباراة النصر، والتي ستقام مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد جامعة الملك سعود.
ويلعب الهلال المباراة بصفته بطلا لدوري الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي، بينما يشارك النصر في المباراة بصفته بطلا لكأس خادم الحرمين الشرفين.
ويلعب الهلال بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
خط الدفاع : محمد البريك - جانج هيون سو - محمد جحفلي - ياسر الشهراني.
خط الوسط: سلمان الفرج - لوسيانو فييتو - جوستافو كويلار
خط الهجوم : سالم الدوسري- بافيتيمبي جوميز - سيباستيان جيوفينكو
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